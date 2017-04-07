Посольство России выясняет, пострадали ли россияне на авиабазе в Хомсе

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Посольство РФ в Дамаске выясняет, были ли жертвы среди россиян в результате ракетного авиаудара США по правительственной базе в Сирии, пока не располагает такой информацией.

"Не располагаем никакой информацией", — сказал представитель дипмиссии РИА Новости, отвечая на вопрос, есть ли погибшие в результате авиаудара среди российских граждан.

"Выясняем", — уточнил собеседник агентства.

США в ночь на пятницу произвели ракетный удар по правительственной базе в Сирии крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Отмечалось, что целью ракетного удара США был аэродром Шайрат, с которого, как считает американское правительство, были совершены химатаки в провинции Идлиб. При этом ранее глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов.

Действия США, по мнению главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Озерова, можно рассматривать как акт агрессии США против государства-члена ООН. Озеров сообщил РИА Новости, что Россия потребует срочного созыва Совбеза ООН в связи с нанесением США ракетного удара по авиабазе в Сирии.

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