Турция положительно оценила удар США по сирийской авиабазе

АНКАРА, 6 апр — РИА Новости. Анкара одобряет удар США по сирийской базе в провинции Хомс и надеется, что это будет способствовать достижению мира в Сирии, заявил вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш.

"Мы положительно расцениваем удар США по Сирии. Мировое сообщество должно поддержать такую позицию по отношению к режиму (президента Сирии Башара Асада), он должен быть наказан. Надеемся, что операция США ускорит достижение мира в этой стране и предотвратит дальнейшие варварские шаги Асада ", — заявил Куртулмуш в эфире телеканала Fox TV

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака в провинции Идлиб. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>