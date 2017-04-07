США заранее предупредили Израиль об ударе по авиабазе в Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 апр — РИА Новости. Израильские военные заявили, что получили от США заблаговременное предупреждение об ударе по авиабазе в Сирии.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака в провинции Идлиб, обернувшаяся многочисленными жертвами среди местного населения. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Жертвами удара, по последним данным, стали пять человек, ранения получили семеро.

"Мы были заранее предупреждены об атаке", — сказала РИА Новости представитель Армии обороны Израиля.

Израильские власти приветствовали операцию американских военных.

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