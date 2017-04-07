Марин Ле Пен осудила удар США по авиабазе в Сирии

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Кандидат на пост президента Франции, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен осудила ракетный удар США по аэродрому в Сирии.
Ле Пен добавила, что надо было для начала "дождаться результатов международного расследования (якобы применения химоружия в Идлибе — ред.) прежде, чем наносить удары в Сирии".
"Нужно позволить демократии и сирийскому народу высказаться. Именно он должен выбирать своего лидера", — заявила Ле Пен.
В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Жертвами удара, по последним данным, стали пять человек, ранения получили семеро.
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