В Госдуме авиаудар США назвали попыткой разделить Сирию пополам

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин усматривает в нанесении ракетного удара США по базе в Сирии попытку разделить страну пополам.
"Сегодняшние события говорят о том, что США насторожены тем, что успехи коалиции в лице, прежде всего, Сирии и России, они очевидны. Я думаю, что здесь ещё можно усматривать попытку раздела Сирии пополам", — сказал Швыткин РИА Новости.
По его мнению, сейчас очень серьёзные события должны развиваться в отношении города Ракка в Сирии.
"Россия должна, безусловно, вынести данный вопрос (об ударе США) в экстренном порядке на заседание Совета безопасности ООН", — подчеркнул Швыткин.
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