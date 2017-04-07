Фонд Доктора Лизы доставил в Латакию 300 кг медикаментов

МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Фонд "Справедливая помощь", основанный благотворителем Елизаветой Глинкой (Доктор Лиза), доставил в сирийскую Латакию 300 килограммов различных медикаментов, сообщила РИА Новости член правления фонда, руководитель проектов помощи детям Донбасса и Сирии Наталья Авилова.

"Доставлено 300 килограммов различных лекарств для сфер неонатологии и онкологии. Доставлено 13 видов лекарств, от антибиотиков до сурфактантов", — рассказала Авилова.

По ее словам, лекарства доставлены в детское отделение клиники университета "Тишрин", в больницу "Уатани" и детский дом "Аль Масаи".

"Лиза впервые побывала в этих больницах в сентябре (2016 года — ред.), и мы сейчас продолжаем ее дело", — пояснила представительница фонда.

По словам Авиловой, фонд продолжит помогать больницам Сирии. В частности, в одном из госпиталей Латакии планируется открыть детскую комнату имени Доктора Лизы – для этого фонд привезет туда игрушки. Сейчас в будущей комнате заканчивается ремонт.

Кроме того, фонд разрабатывает обучающую противоминную программу для местных жителей на арабском языке, а также раздаточные материалы.

Глава благотворительного фонда "Справедливая помощь", правозащитница Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, погибла 25 декабря 2016 года при крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию. Она везла гуманитарный груз, в котором были в основном медикаменты для госпиталя "Тишрин" в Латакии.

Фонд "Справедливая помощь" создан для оказания помощи бездомным, безнадежным больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию.