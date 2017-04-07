Британские власти поддержали удар США по базе в Сирии

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Власти Великобритания полностью поддерживают ракетный удар США по аэродрому в Сирии, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в правительстве.

"Правительство Великобритании полностью поддерживает действие США, которое мы считаем адекватной реакцией на варварскую атаку химическим оружием, осуществленную сирийским правительством, он (удар — ред.) направлен на предотвращение последующих атак", — цитирует агентство британского чиновника.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Жертвами удара, по последним данным, стали пять человек, ранения получили семеро.

В Пентагоне сообщили, что пытались "минимизировать риск для персонала базы", в том числе для российских военных, которые находились на этом объекте. Также в ведомстве заявили РИА Новости, что перед ударом поставили в известность российских военных по установленным каналам связи, которые используются для предотвращения конфликтов в Сирии.

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