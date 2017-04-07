Губернатор Хомса: при ударе США по базе погибли жители соседней деревни

ДАМАСК, 7 апр — РИА Новости. Жертвами ракетного удара США по сирийской авиабазе Шайрат стали мирные жители, заявил губернатор провинции Хомс Тала Барази телеканалу Аль-Маядин.

"Среди погибших от атаки (США) есть мирные жители",- сказал Барази.

США впервые с начала многолетнего конфликта в Сирии нанесли массированный ракетный удар по авиабазе ВВС республики.

Сирийские источники сообщили, что есть жертвы. Губернатор Хомса Талаль аль-Баррази рассказал, что после авиаудара начался пожар, пострадали несколько человек. У властей пока нет точной информации о числе погибших и раненых.

По данным американской стороны, на авиабазе могли находиться и российские военные. Минобороны эту информацию пока не комментирует.

Президент США Дональд Трамп назвал удар "пропорциональным ответом" на якобы совершенную 4 апреля властями Сирии атаку на мирных жителей в Идлибе. Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун и 200 раненых. Оппозиционеры обвинили в этом правительственные войска. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения и возложило ответственность за случившееся на боевиков.

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