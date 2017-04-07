Морозов сравнил авиаудар США по базе в Сирии с бомбардировками Югославии

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов сравнил авиаудар США по базе ВВС Сирии в провинции Хомс с бомбардировками Югославии и интервенцией в Ирак.

"Атака на авиабазу напоминает бомбардировку Югославии, военную интервенцию в Ирак, разрушение Ливии и другие акты пренебрежения международным правом со стороны США", — заявил сенатор РИА Новости.

По его словам, "теперь совершенно очевидно, что химатака в Идлибе была американской провокацией, чтобы оправдать удар по авиабазе". Он отметил, что президент США Дональд Трамп уже отказался от своего обещания бороться в Сирии с группировкой ИГ*, а не с президентом Башаром Асадом.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

В Пентагоне сообщили, что пытались "минимизировать риск для персонала базы", в том числе для российских военных, которые находились на этом объекте. Также в ведомстве заявили РИА Новости, что перед ударом поставили в известность российских военных по установленным каналам связи, которые используются для предотвращения конфликтов в Сирии.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

Минобороны РФ сообщало, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Как заявил в четверг министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов. Запасы химоружия ранее были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

* Террористическая группировка ИГ ("Исламское государство") запрещена в России.

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