Иран решительно осудил удар США по авиабазе в Сирии

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Власти Ирана решительно осуждают удар США по авиабазе в Сирии, сообщает телеканал Press TV.

"Иран решительно осудил ракетную атаку США, которая была совершена в пятницу по армейской авиабазе в Сирии", — говорится в сообщении телеканала.

Как заявил в пятницу представитель МИД Ирана Бахрам Касеми, Тегеран "решительно осуждает любые односторонние военные действия и ракетные атаки против авиабазы Шайрат в Сирии американскими военными кораблями". Он также добавил, что использование предполагаемой химической атаки "в качестве предлога для односторонних действий" является "опасным, разрушительным (действием — ред.) и противоречит важнейшим принципам международного права".

США в ночь на пятницу произвели ракетный удар по правительственной базе в Сирии крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Отмечалось, что целью ракетного удара США был аэродром Шайрат, с которого, как считает американское правительство, были совершены химатаки в провинции Идлиб. При этом ранее глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>