Президент Израиля назвал удар США по Сирии примером для свободного мира

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 апр – РИА Новости. Президент Израиля Реувен Ривлин назвал удар США по авиабазе в Сирии адекватным ответом на якобы примененные в сирийской провинции Идлиб отравляющие вещества и примером для всего свободного мира.

Минувшей ночью, согласно заявлениям Пентагона и Белого дома, американские военные выпустили десятки ракет по аэродрому, с которого якобы была проведена недавняя химическая атака в провинции Идлиб, обернувшаяся многочисленными жертвами среди местного населения.

"Действуя так, как они действовали, Соединенные Штаты служат примером всему свободному миру, который должен поддержать любые шаги, необходимые, чтобы положить конец жестокостям войны в Сирии", — заявил глава государства.

В Израиле, парламентской республике, президент выполняет в основном представительские функции, а реальная власть сосредоточена в руках премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который также уже заявил о поддержке американской операции в соседней стране.

Сирийская оппозиция сообщила во вторник о 80 погибших и 200 раненых в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб, обвинив в химатаке правительственные войска и распространив фото- и видеоматериалы с места трагедии. Официальный Дамаск отрицает применение отравляющих веществ. Министерство обороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

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