Правительство Японии созывает заседание СНБ в связи с ударом США по Сирии

ТОКИО, 7 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Правительство Японии созывает экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с ракетным ударом США по Сирии, передало агентство Киодо в пятницу со ссылкой на правительственный источник.

Ранее в тот же день министр иностранных дел Японии Фумио Кисида заявил, что японское правительство проверяет информацию об ударе США по Сирии и после получения фактов выразит свою позицию.

"Япония находится в тесном контакте с Соединенными Штатами", — отметил Кисида. По его словам, если сообщения о применении химического оружия в Сирии соответствуют действительности, Япония "решительно осуждает" это.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. По информации Пентагона, на базе находились и российские военные, которых заранее предупредили об ударе. Информации о жертвах в Пентагоне нет, но по данным сирийских источников, в результате удара есть погибшие.

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