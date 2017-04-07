Губернатор Хомса сообщил о жертвах после удара США по авиабазе в Сирии

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Американский удар по авиабазе в Сирии привел к жертвам, сообщает Франс Пресс со ссылкой на губернатора провинции Хомс Талаль аль-Баррази.

Как отметил Талаль аль-Баррази, у властей пока нет точной информации о числе погибших и раненых.

Он заявил, что после авиаудара на одной из частей авиабазы начался пожар, из-за чего пострадали несколько человек.

США в ночь на пятницу нанесли удар крылатыми ракетами по правительственной базе в Сирии. По данным Пентагона, было выпущено 59 ракет.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>