Кирби: авиаудары США по Сирии изменят ситуацию "на земле"

ВАШИНГТОН, 7 апр — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Авиаудары США по Сирии изменят ситуацию "на земле", уверен бывший контр-адмирал ВМС США, экс-официальный представитель Пентагона и госдепартамента Джон Кирби.

"Я считаю, что очень важно будет посмотреть, как они (РФ) на это отреагируют — как на словах, так и в действии. Это действительно меняет ситуацию на земле. Я считаю, что мы сейчас в деле", — сказал Кирби в прямом эфире телеканала CNN

Он также отметил, что "будет интересно узнать, сколько разговоров с российской стороной было по каналу о предотвращении инцидентов".

"Очевидно, что на этой базе находились российские военные, и насколько я понимаю, была российская авиация на этой базе. Будет интересно увидеть, была ли повреждена российская авиация", — добавил Кирби.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

В Пентагоне сообщили, что пытались "минимизировать риск для персонала базы", в том числе для российских военных, которые находились на этом объекте. Также в ведомстве заявили РИА Новости, что перед ударом поставили в известность российских военных по установленным каналам связи, которые используются для предотвращения конфликтов в Сирии.

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