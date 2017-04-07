Россия может прекратить взаимодействия с США по Сирии, заявил Озеров

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Ракетный удар США по авиабазе в Сирии может перечеркнуть взаимодействие между российскими и американскими военными в Сирии, поскольку Вашингтон не контактировал с российским руководством перед нанесением удара, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

США в ночь на пятницу произвели ракетный удар по правительственной базе в Сирии крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Отмечалось, что целью ракетного удара США был аэродром Шайрат в Сирии.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил журналистам, что США не контактировали с политическим руководством РФ до и после удара по Сирии.

"Это может перечеркнуть уже сложившееся взаимодействие между военными России и США в Сирии, поскольку США не контактировали с нашим руководством", — сказал Озеров.

Он считает, что такие действия США, "прямо скажем, не будут способствовать" развитию российско-американских отношений.

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