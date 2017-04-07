Россия может прекратить взаимодействия с США по Сирии, заявил Озеров

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Ракетный удар США по авиабазе в Сирии может перечеркнуть взаимодействие между российскими и американскими военными в Сирии, поскольку Вашингтон не контактировал с российским руководством перед нанесением удара, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил журналистам, что США не контактировали с политическим руководством РФ до и после удара по Сирии.
"Это может перечеркнуть уже сложившееся взаимодействие между военными России и США в Сирии, поскольку США не контактировали с нашим руководством", — сказал Озеров.
Он считает, что такие действия США, "прямо скажем, не будут способствовать" развитию российско-американских отношений.
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