СМИ: сирийские военные перед американским ударом эвакуировали персонал

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Телеканал АВС передает со ссылкой на очевидца, что сирийские военные перед ракетным ударом США по авиабазе в сирийской провинции Хомс эвакуировали персонал и оборудование.

По данным телеканала, действия сирийских военных свидетельствует, что они предвидели операцию США, которая началась в ночь на пятницу и длилась около 35 минут.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами с кораблей ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

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