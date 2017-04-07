Россия потребует созвать Совбез ООН после американского удара по Сирии

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Россия потребует срочного созыва Совбеза ООН в связи с нанесение США ракетного удара по авиабазе в Сирии, этот удар можно рассматривать как акт агрессии против государства-члена ООН, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.
"Россия прежде всего потребует срочного созыва Совбеза ООН. Это можно рассматривать как акт агрессии США против государства ООН", — сказал Озеров.
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