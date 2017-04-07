В Совфеде прокомментировали действия американских военных в Сирии

РИА НОВОСТИ. НАНЕСЕНИЕ США РАКЕТНОГО УДАРА ПО АВИАБАЗЕ ВВС САР МОЖЕТ ПОДОРВАТЬ УСИЛИЯ ПО БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ В СИРИИ — ГЛАВА КОМИТЕТА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ПО ОБОРОНЕ