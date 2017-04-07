ТОКИО, 7 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Япония проверяет информацию о ракетном ударе США по авиабазе в Сирии, заявил в пятницу в парламенте глава японского МИД Фумио Кисида.

"Мы проверяем все факты и подробности. Стремимся собрать информацию, используя каналы ООН", — приводит слова министра агентство Киодо.

Президент США Дональд Трамп в четверг вечером подтвердил, что отдал приказ нанести удар по аэродрому сирийских ВВС, откуда, по его словам, несколько дней назад якобы была совершена атака с применением химического оружия против мирных жителей. По информации Пентагона, на базе находились и российские военные, которых заранее предупредили об ударе. Информации о жертвах в Пентагоне нет, но данным сирийских источников, в результате удара есть погибшие.

Командование сирийской армии решительно отвергало обвинения в свой адрес и возложило ответственность за химическую атаку на боевиков и их покровителей. Минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Как заявил в четверг министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов.

Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

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