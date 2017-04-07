Израиль полностью поддерживает американский удар по базе в Сирии

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Израиль полностью поддерживает удар США по авиабазе в Сирии как "сильный сигнал" о недопустимости применения химического оружия, который также должны услышать в Иране и КНДР, заявила пресс-служба премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Минувшей ночью, согласно заявлениям Пентагона и Белого дома, американские военные выпустили десятки ракет по аэродрому, с которого якобы была проведена недавняя химическая атака в провинции Идлиб, обернувшаяся многочисленными жертвами среди местного населения.

"Словом и делом президент (США Дональд) Трамп послал сегодня сильный и ясный сигнал о том, что с применением и распространением химического оружия мириться не будут", — говорится в израильском заявлении.

"Израиль полностью поддерживает решение президента Трампа и надеется, что этот сигнал о решительных намерениях перед лицом ужасных деяний режима (президента Сирии Башара) Асада будет воспринят не только в Дамаске, но и в Тегеране, Пхеньяне и других местах", — заявил Нетаньяху.

Сирийская оппозиция сообщила во вторник о 80 погибших и 200 раненых в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб, обвинив в химической атаке правительственные войска и распространив фото- и видеоматериалы с места трагедии. Официальный Дамаск отрицает применение отравляющих веществ. Министерство обороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

Расследованием инцидента занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), но пока не публиковали выводов о возможных виновниках произошедшего. В 2013 году власти Сирии согласилась передать запасы отравляющих вещество под международный контроль для последующего уничтожения. В январе 2016-го ОЗХО объявила о полной ликвидации химических арсенала страны. За разоружение Сирии организация получила Нобелевскую премию мира.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>