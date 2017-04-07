Экс-посол США в России назвал "приемлемым" ракетный удар США по Сирии

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Бывший посол США в России Майкл Макфол назвал удар Вооруженных сил США по Сирии "приемлемым силовым ответом" на якобы проведенные химические атаки в сирийской провинции Идлиб. Между тем власти Сирии опровергали свою причастность к химатакам, а независимых подтверждений, кто виновен, нет.

США в ночь на пятницу произвели ракетный удар по правительственной базе в Сирии крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Отмечалось, что целью ракетного удара США был аэродром Шайрат в Сирии.

"(Президент Сирии Башар) Асад совершил акт терроризма против своих граждан, применив химическое оружие. Силовой ответ на это преступление приемлем", — написал Макфол в своем микроблоге Twitter. "Трампа больше всего беспокоит сейчас, что Асад бросит ему вызов и вновь применит химическое оружие", — добавил он.

Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

Тем не менее, Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

Минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего. Как заявил в четверг министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов.

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