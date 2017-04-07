Сирийская армия использовала базу, по которой ударили США, в борьбе с ИГ*

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Губернатор сирийской провинции Хомс Талял Барази заявил, что авиабаза, по которой США нанесли ракетный удар, использовалась сирийской армией для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*), сообщает агентство Рейтер.
США в ночь на пятницу произвели ракетный удар по правительственной базе в Сирии крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Отмечалось, что целью ракетного удара США был аэродром Шайрат в Сирии.
Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.
Тем не менее, Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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