Сирийская армия использовала базу, по которой ударили США, в борьбе с ИГ*

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Губернатор сирийской провинции Хомс Талял Барази заявил, что авиабаза, по которой США нанесли ракетный удар, использовалась сирийской армией для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*), сообщает агентство Рейтер.

Губернатор добавил, что на авиабазе уже более двух часов после удара идет тушение возгораний и спасательные операции. По мнению Барази, на авиабазе нет "значительных человеческих жертв", скорее "материальный урон".

США в ночь на пятницу произвели ракетный удар по правительственной базе в Сирии крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Отмечалось, что целью ракетного удара США был аэродром Шайрат в Сирии.

Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

Тем не менее, Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

Минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего. Как заявил в четверг министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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