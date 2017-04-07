Макмастер: США пытались минимизировать риски для российских военных

ВАШИНГТОН, 7 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. США пытались минимизировать риски для военных РФ, но гарантий нет, заявил журналистам советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер.

"Были усилия по минимизации риска гражданам третьей страны в данном аэропорте — думаю, что вы поняли, что речь идет о русских. Мы предприняли большие усилия, чтобы попытаться этого избежать. Конечно, в любой момент военной операции гарантий нет", — сказал Макмастер.

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