Тиллерсон: Вашингтон не общался с Москвой перед и после удара по Сирии

ТИЛЛЕРСОН ЗАЯВИЛ, ЧТО США НЕ ОБЩАЛИСЬ С РОССИЙСКИМ РУКОВОДСТВОМ ПЕРЕД И ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ УДАРА ПО СИРИИ

РИА НОВОСТИ

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>