Сенаторы Маккейн и Грэм призвали полностью "вывести из боя" ВВС Сирии

ВАШИНГТОН, 7 апр – РИА Новости. Сенатор-республиканец, глава комитета сената по вооруженным силам Джон Маккейн и сенатор Линдси Грэм приветствуют удары США по аэродрому сирийских ВВС и призывают полностью "вывести из боя" военно-воздушные силы этой страны.

"На основе сегодняшнего уверенного первого шага мы должны, наконец, выучить уроки истории и гарантировать, что тактический успех приведет к стратегическому прогрессу", — говорится в совместном заявлении сенаторов.

"Это означает, что, следуя новой всеобъемлющей стратегии в координации с нашими союзниками и партнерами, (нужно) положить конец конфликту в Сирии. Первой мерой в этой стратегии должно быть полное выведение из боя военно-воздушных сил (президента Сирии Башара) Асада, которые ответственны не только за последнюю атаку с использованием химоружия, но и за другие ужасы против сирийского народа", — отмечается в документе.

Сенаторы призывают усилить "поддержку проверенной сирийской оппозиции и установить безопасные зоны для преодоления гуманитарного кризиса". Кроме того, как отмечают законодатели, необходимо продолжить борьбу в Сирии против террористической группировки "Исламское государство"*.

США в ночь на пятницу произвели ракетный удар по правительственной базе в Сирии крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Отмечалось, что целью ракетного удара США был аэродром Шайрат в Сирии.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей. Минобороны РФ сообщало, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Как заявил в четверг министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов. Запасы химоружия ранее были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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