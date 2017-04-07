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Война в Сирии
Война в Сирии

США предупредили Россию о нанесении удара в Сирии, заявили в Пентагоне

Сюжет:
Американский удар по Сирии (43)
05:2007.04.2017
(обновлено: 05:46 07.04.2017)
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Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
© AFP 2017

ВАШИНГТОН, 7 апр – РИА Новости. США предупредили российских военных перед нанесением удара по базе сирийских ВВС, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Пентагона.

Сирия. Архивное фото
© AP Photo/ Hassan Ammar
В химатаке в Сирии использовался нервно-паралитический газ, полагают в США
"Да", — ответил представитель ведомства на вопрос, было ли соответствующее предупреждение.

Также он утвердительно ответил на вопрос, было ли сделано такое предупреждение по установленным каналам связи, которые используются между военными двух стран в Сирии для предотвращения конфликтов между собой.

Представитель Пентагона отказался сообщить другие подробности контакта с российскими военными.

Ранее телеканал NBC News сообщил, что США произвели ракетный удар по правительственной базе в Сирии. Сообщается, что удар был нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным агентства Франс Пресс, всего было выпущено порядка 70 ракет. Отмечалось, что целью ракетного удара США был аэродром Шайрат в Сирии.

Сирийские военнослужащие. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Ракетный удар по базе в Сирии нанес серьезные повреждения, заявили в США
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что отдал приказ нанести удар по аэродрому сирийских ВВС, откуда, по его словам, несколько дней назад якобы была совершена атака с применением химического оружия против мирных жителей.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

Минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Здание Пентагона. Архивное фото
© AP Photo/ Charles Dharapak, File
СМИ: решение о новых американских ударах по Сирии пока не принято
Как заявил в четверг министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов.

Как ранее сообщили в постпредстве РФ при ООН, Россия представила в Совет Безопасности ООН проект резолюции по расследованию сообщений о химической атаке в сирийском Идлибе, начались консультации.

Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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Война в Сирии
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
gbezymyannyy
Что-то наши подозрительно долго молчат . Если сейчас утрёмся то это будет всемирный позор !
05:52
07.04.2017
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Сергей Свой
И что ? Россия согласилась ? Или "согласия" никто и не спрашивал ? Если так, то я считаю это прилюдной пощечиной ...
05:32
07.04.2017
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