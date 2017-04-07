СМИ: американский удар в Сирии был нацелен на авиатехнику и взлетные полосы

ЦЕЛЯМИ США ПРИ ОБСТРЕЛЕ АВИАБАЗЫ В СИРИИ БЫЛИ ВЗЛЕТНЫЕ ПОЛОСЫ, АВИАЦИОННАЯ ТЕХНИКА И ЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ — ТВ СО ССЫЛКОЙ НА ВОЕННЫЙ ИСТОЧНИК

РИА НОВОСТИ