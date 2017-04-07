Клинтон призвала США разрушить военно-воздушные силы в Сирии

ВАШИНГТОН, 7 апр – РИА Новости. Экс-госсекретарь США и бывшая соперница Дональда Трампа в борьбе за президентское кресло Хиллари Клинтон считает, что конфликт в Сирии может быть решен путем вывода из строя всех военно-воздушных сил сирийского президента Башара Асада.
Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.
Ранее президент Сирии Башар Асад заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие, против собственного народа. Асад напомнил, что Дамаск в 2013 году дал согласие на уничтожение своих складов с химоружием и на сегодняшний день не имеет запасов данного вида вооружений.
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