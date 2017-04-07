Совбез ООН отложил голосование по проекту резолюции по ситуации в Идлибе

ООН, 7 апр — РИА Новости, Ольга Денисова. Голосование Совета Безопасности ООН по проекту резолюции о ситуации в сирийском Идлибе в четверг по нью-йоркскому времени не состоится, сообщили в постпредстве РФ при ООН.

"Голосования сегодня не будет", — сказал журналистам пресс-секретарь миссии Федор Стржижовский.

Ранее дипломат одной из западных стран-членов Совета Безопасности ООН, сообщал, что голосование по проекту может состояться вечером в четверг. На данный момент Совет Безопасности обсуждает три проекта резолюции по ситуации в сирийском Идлибе, где, как сообщалось, было применено химическое оружие.

Как ранее сообщил дипломат одной из стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН, "есть три проекта, которые мы попытаемся свести".

Первый проект был внесен США, Францией и Великобританией. Документ осуждает использование химического оружия в Идлибе и содержит ряд требований к сирийским властям, в частности, предоставить экспертам ООН и ОЗХО доступ к военным авиабазам, а также предоставить имена командиров вертолетных эскадрилий и полетные журналы воздушных операций, включая полетные листы на 4 апреля 2017 года.

Западный проект резолюции обсуждался на заседании СБ накануне в среду. По итогам заседания СБ ООН Россия представила новый проект резолюции по расследованию сообщений о химической атаке в сирийском Идлибе. Документ, с которым удалось ознакомиться РИА Новости, запрашивает гендиректора ОЗХО и главу совместной миссии по расследованию фактов применения химических веществ в качестве оружия в Сирии (СМР) сформировать группу для размещения в провинции Идлиб, основываясь на принципе широкой представительности и географической сбалансированности.

В четверг десять непостоянных членов Совета Безопасности ООН внесли альтернативный компромиссный проект резолюции по ситуации в Идлибе. В документе не упоминается ключевое требование западных стран о предоставлении экспертам доступа к авиабазам. Новый проект запрашивает все стороны конфликта обеспечить свободный и безопасный доступ экспертам ООН и ОЗХО к району Хан-Шейхун. Он содержит требование к правительству Сирии принять персонал ОЗХО и ООН и обеспечить им возможность посетить район и встретиться с лицами, общение с которыми эксперты сочтут необходимым.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

Минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках происшедшего.

Как заявил в четверг министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов. Как ранее сообщили в постпредстве РФ при ООН, Россия представила в Совет Безопасности ООН проект резолюции по расследованию сообщений о химической атаке в сирийском Идлибе, начались консультации. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

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