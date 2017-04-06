В Республиканской партии предостерегли Трампа от удара по Сирии

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Член сената Виргинии республиканец Ричард Блэк призвал президента США Дональда Трампа не начинать военную операцию в Сирии.

На своей странице в Twitter политик выразил убежденность в том, что за химатакой в Идлибе стоят не сирийские правительственные войска, а боевики ИГ (организация запрещена в России).

"ИГ – мастера манипуляции, и мы не можем привести Америку на порог Третьей мировой войны только на основании информации об атаках, полученной от террористов", — подчеркнул Блэк.

Only way ISIS can defeat Pres. Assad is to draw U.S. into the war. What better way than stage an attack on women/children? @realDonaldTrump pic.twitter.com/bJa5xHvfbV — Senator Dick Black (@SenRichardBlack) April 6, 2017

​Сенатор отметил, что свержение президента Сирии Башара Асада лишь усилит позиции боевиков. "Асад вот-вот победит ИГ, так зачем ему вдруг применять газ против женщин и детей и приводить в ярость Америку? Нет никакого смысла", — добавил он.

Assad is about to defeat ISIS, so why would he suddenly gas women & children to infuriate America? Makes no sense. @realDonaldTrump — Senator Dick Black (@SenRichardBlack) April 6, 2017

​Политик также поделился своей версией того, почему различные силы требуют свержения Асада. "Саудовская Аравия хочет провести через территорию Сирии нефтепровод в Турцию, но Асад против. Это единственный способ избавиться от Асада", — написал Блэк в соцсети.

Saudi Arabia wants a pipeline to Turkey through Syria but Assad said no. This is the only way to get rid of Assad. https://t.co/gL00qby0L0 — Senator Dick Black (@SenRichardBlack) April 6, 2017

​Ранее во вторник Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил Сирии сообщила о 80 жертвах и 200 пострадавших в результате химической атаки в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб. Оппозиционеры обвинили в нападении сирийские правительственные войска. Командование сирийской армии обвинения решительно отвергло и возложило ответственность на боевиков.

В Минобороны России заявили, что авиация Сирии нанесла удар по складу с химоружием террористов, которое доставлялось в Ирак. Позднее Москва представила в Совбез ООН проект резолюции по расследованию сообщений об атаке. Свои проекты внесли также США, Франция и Великобритания.

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