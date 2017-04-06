Макрон выступил за вторжение в Сирию, если Дамаск причастен к химатаке

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Один из фаворитов президентской гонки во Франции экс-министр экономики Эмануэль Макрон выступает за военную интервенцию в Сирию, в случае если причастность сирийских властей к химатаке в Идлибе будет доказана.

"Я склоняюсь к тому, что должна быть организована интервенция под эгидой ООН. Военная интервенция. Если эти факты подтвердятся, необходимо действовать твердо", — заявил Макрон, слова которого приводит агентство Франс Пресс.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

Минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Как заявил в четверг министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов.

Как ранее сообщили в постпредстве РФ при ООН, Россия представила в Совет Безопасности ООН проект резолюции по расследованию сообщений о химической атаке в сирийском Идлибе, начались консультации.

Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

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