США обдумывают "подходящий" ответ на химатаку в Идлибе, заявил Тиллерсон

ВАШИНГТОН, 6 апр – РИА Новости. США обдумывают "подходящий" ответ на химическую атаку в Идлибе, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерон.

"Мы рассматриваем подходящий ответ на химическую атаку, которая нарушает принятые ранее резолюции ООН, международные нормы и соглашения сторон, в том числе сирийского режима, России и всех остальных членов Совета Безопасности ООН. Это серьезный вопрос, и он требует серьезного ответа", — сказал Тиллерсон, выступление которого транслировали местные телеканалы.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

Минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие, против собственного народа. Асад напомнил, что Дамаск в 2013 году дал согласие на уничтожение своих складов с химоружием и на сегодняшний день не имеет запасов данного вида вооружений.

Как заявил в четверг министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов.

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