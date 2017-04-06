Тиллерсон: Россия должна "серьезно подумать" о дальнейшей поддержке Асада

ВАШИНГТОН, 6 апр — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил в четверг, что Россия должна "серьезно подумать" о дальнейшей поддержке режима Асада (президент Сирии Башар Асад).

"Я думаю, дальше очень важно, чтобы российское правительство внимательно подумало над дальнейшей поддержкой режима Асада", — сказал Тиллерсон, выступление госсекретаря транслировали американские телеканалы.

По его словам, действия Башара Асада подтверждают, что "для него нет роли в руководстве народом Сирии".

Отвечая на вопрос о будущем президента Сирии, Тиллерсон сказал, что "первоочередной задачей является победа над ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ — ред.), затем — стабилизация охваченной гражданской войной страны".

"Мы будем работать с мировыми партнерами над политическим процессом, который приведет к уходу Асада", — сказал госсекретарь США.

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