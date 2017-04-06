Трамп не исключил, что обсудит с Путиным химатаку в Идлибе

ВАШИНГТОН, 6 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп не исключает, что обсудит с российским президентом Владимиром Путиным химатаку в Идлибе, сообщило агентство Рейтер.

Трамп заявил, что "еще не говорил" с Путиным на эту тему. "Но в какой-то момент возможно", — добавил он.

На вопрос, должен ли уйти президент Сирии Башар Асад, Трамп ответил, что "что-то должно произойти".

"То, что произошло в Сирии — оскорбление всего человечества, а он (Асад — ред.) там, и он руководит делами, так что что-то должно произойти", — добавил американский лидер.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

Ранее оппозиция заявила, что в провинции Идлиб жертвами атаки с применением химического оружия стали 80 человек. Вину они возложили на правительственные войска. Дамаск, в свою очередь, обвинил в атаке боевиков и их покровителей.

В российском Минобороны заявили, что сирийская авиация нанесла удар по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Позднее Россия представила в Совбез ООН проект резолюции по расследованию сообщений об атаке. Также свой проект вынесли США, Франция и Великобритания.

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