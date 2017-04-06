Инцидент в Идлибе отразится на отношениях США и России, заявили в Госдепе

ВАШИНГТОН, 6 апр — РИА Новости. Недавний инцидент с предполагаемой химической атакой в Идлибе (Сирия) отразится на отношениях США и РФ, заявил в четверг журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.

"Недавний инцидент в Сирии будет иметь влияние на отношения. И то, как отреагирует Россия на происходящее, отразится на нашей позиции", — заявил он.

Представитель госдепартамента также отметил, что "этот вопрос отразится и на отношениях в более широком смысле". "То, как быстро или медленно они будут развиваться и в каком направлении, будет зависеть от того, что госсекретарь Рекс Тиллерсон услышит во время предстоящего визита в Москву", — сказал он.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

Минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие, против собственного народа. Асад напомнил, что Дамаск в 2013 году дал согласие на уничтожение своих складов с химоружием и на сегодняшний день не имеет запасов данного вида вооружений.

Как заявил в четверг министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов.

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