Эрдоган призвал разобраться, кто стоит за химатакой в Идлибе

АНКАРА, 6 апр – РИА Новости, Алена Палажченко. Президент Турции Тайип Эрдоган призвал разобраться, кто на самом деле стоит за химической атакой в сирийском Идлибе и в зависимости от этого принимать решения.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

"Давайте, наконец, разберемся — кто друг, кто враг в регионе. И относительно этого будем принимать шаги", — сказал Эрдоган в эфире телеканала Haber 7.

По его словам, Турцию огорчает, что Россия до сих пор не разобралась, стоят ли сирийские власти за этой атакой.

Минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Как заявил в четверг министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов.

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