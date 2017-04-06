ВКП поддержал предложение Трампа о военных действиях против Сирии

ВАШИНГТОН, 6 апр — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. ВКП поддерживает предложение президента США Дональда Трампа о военных действиях против Сирии после химатак, заявил РИА Новости координатор Высшего комитета по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции Рияд Хиджаб.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что Трамп заявил членам конгресса, что рассматривает военные меры против Сирии после инцидента в Идлибе.

"Да", — сказал он, отвечая на вопрос, поддерживает ли ВКП заявления Трампа о военных действиях против Сирии.

"Я считаю, что крайне важно, чтобы международное сообщество и США продвигались по всем фронтам, включая политический и военный, против режима Асада, который нарушает все права человека и международное право", — сказал он.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

Минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Как заявил в четверг министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов.