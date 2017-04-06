WP: координатор ВКП призвал "уничтожить вооружение и авиацию Асада" в Сирии

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Координатор Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции Рияд Хиджаб призвал уничтожить вооружение и авиацию правительственной армии, подчиняющейся президенту Башару Асаду, пишет издание Washington Post.

"Это оружие должно быть уничтожено. Самолеты и взлетно-посадочные полосы должны быть разрушены. Все вооружение, которым убивают сирийский народ должно быть уничтожено", — заявил Хиджаб в интервью газете.

По его словам, таким образом должно быть уничтожено химическое оружие и средства его доставки, используемое правительственными силами.

Ранее Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии заявила, что в провинции Идлиб жертвами атаки с применением химического оружия стали 80 человек. Вину оппозиционеры возложили на правительственные войска. Дамаск, в свою очередь, обвинил в атаке боевиков и их покровителей.

В российском Минобороны рассказали, что сирийская авиация нанесла удар по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках.

Позднее Россия представила в Совет Безопасности ООН проект резолюции по расследованию сообщений об атаке. Также свой проект вынесли США, Франция и Великобритания.

Президент Сирии Башар Асад заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения против собственного народа. Он напомнил, что Дамаск в 2013 году согласился на уничтожение своих складов с химоружием и больше им не располагает.

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