Франция направит гуманитарную помощь пострадавшим при химатаке в Идлибе

ПАРИЖ, 6 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Власти Франции приняли решение направить пострадавшим при применении химического оружия в сирийской провинции Идлиб гуманитарную помощь, говорится в коммюнике МИД страны, распространенном в четверг.

"Из-за химической атаки, произведенной 4 апреля 2017 года сирийским режимом в городе Хан-Шейхун, Жан-Марк Эйро, министр иностранных дел, выразил желание отправить срочную гуманитарную помощь пострадавшим и медицинскому персоналу, который им помогает", — сообщает внешнеполитическое ведомство.

Дипломаты уточняют, что речь идет о 500 килограммах медицинских препаратов, которые применяются для лечения последствий применения химоружия, а также о средствах защиты.

"Гуманитарный груз будет отправлен через Турцию и будет распространяться НГО "Объединение организаций по оказанию помощи и медицинских услуг" (UOSSM)", — отмечается в заявлении.

В коммюнике написано, что "Франция решительно осудила атаку 4 апреля, которая стала новым недопустимым нарушением Конвенции о запрещении химического оружия и новым свидетельством варварства, жертвами которого становятся сирийцы на протяжении стольких лет".

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

Минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие, против собственного народа. Асад напомнил, что Дамаск в 2013 году дал согласие на уничтожение своих складов с химоружием и на сегодняшний день не имеет запасов данного вида вооружений.

Как заявил в четверг министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов.

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