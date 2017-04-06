Переговоры по Сирии бессмысленны при продолжении химатак, заявил Чавушоглу

АНКАРА, 6 апр— РИА Новости. Продолжение в Сирии атак с использованием химического оружия делает бессмысленными переговоры по сирийскому урегулированию в Астане и Женеве, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в четверг.

"Какими могут быть вообще переговоры на фоне химических атак?", — цитирует Чавушоглу агентство Anadolu. Продолжение химических атак в Сирии делает бессмысленным переговоры как в Астане, так и в Женеве под эгидой ООН, добавил турецкий министр.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

Минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Как заявил в четверг министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов.

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