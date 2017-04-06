Косачев: готовность США действовать в сирийском вопросе в одиночку тревожит

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Высказывания американских лидеров о готовности США действовать по сирийскому вопросу в одиночку — тревожный сигнал, поскольку сейчас крайне важно наладить многостороннее сотрудничество, заявил РИА Новости в четверг глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Постпред США при ООН Никки Хейли в минувшую среду на заседании Совбеза по ситуации в Сирии предупредила, что когда ООН не в состоянии действовать коллективно, государства могут принять меры самостоятельно.

"Опять, как и в случае с северокорейской темой, звучат высказывания о готовности США действовать в одиночку. Это тревожный сигнал, поскольку по Сирии сейчас крайне важно наладить многостороннее сотрудничество", — отметил сенатор.

По его словам, в этом смысле химическая атака достигла, похоже, одной из главных целей – "сотрудничество опять под вопросом, а вместо этого – призывы из Вашингтона в адрес России и Ирана не взаимодействовать с Дамаском".

Косачев подчеркнул, что это является "еще одним аргументом не в пользу версии о применении химоружия сирийскими военными".

Парламентарий также считает, что администрация Дональда Трампа может пойти по пути своего предшественника, с легкостью находя "виновного" в международных инцидентах. Так, по его словам, вызывает беспокойство безапелляционность, с которой США заявляют о том, кто виновен в применении химоружия в Сирии.

Ранее США, Франция и Великобритания внесли в Совбез ООН проект резолюции, которая осуждает использование химического оружия в Идлибе и содержит ряд требований к сирийским властям, в частности предоставить экспертам ООН и ОЗХО доступ к военным авиабазам.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину оппозиционеры возложили на правительственные войска. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

Минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже

занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Как заявил в четверг министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов.

"В высказываниях президента США Дональда Трампа и госсекретаря Рекса Тиллерсона по Сирии вызывают опасения некоторые моменты. И, в частности, уверенность и безапелляционность, с которой американские лидеры заявляют о том, кто именно виновен в применении химического оружия", — сказал Косачев.

Высказывания в духе "самоочевидностей", якобы не нуждающихся в доказательствах – это порочная практика предыдущей администрации, и ее продолжение глубоко ошибочно, подчеркнул сенатор.

По его словам, политики "рискуют попасть в медийно-пропагандистскую ловушку", когда они вынуждены реагировать на массированные информационные кампании в СМИ и потом уже не могут отойти от высказанных обвинений в конкретный адрес. "Я бы назвал это "синдромом малайзийского Боинга" — виновный назван немедленно, без суда и следствия, и дальше отойти от первичной версии уже невозможно без полной потери лица и репутации", — привел пример он.

А чем страшнее фотографии и репортажи будут поступать из Сирии, тем меньше вероятность признания исполнителем преступлений кого-либо, кроме тех, на кого показали пальцем сразу же, считает политик. "Иначе откровенно преступным будет выглядеть само ложное обвинение и откровенная манипуляция общественными эмоциями", — заключил Косачев.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>