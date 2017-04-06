СМИ: Трамп обсудил с Пентагоном возможность военной операции против Сирии

ВАШИНГТОН, 6 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил членам конгресса, что рассматривает военные меры против Сирии после химатаки в Идлибе, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

По информации собеседника канала, президент сообщил об этом "нескольким членам конгресса". Он добавил, что президент признал всю серьезность ситуации и рассматривает военную операцию в качестве возмездия за химическую атаку.

Источник подчеркнул, что окончательное решение пока не принято и возможные действия лишь обсуждаются с главой оборонного ведомства Джеймсом Мэттисом.

Накануне Россия представила в Совет Безопасности ООН проект резолюции по расследованию сообщений об атаке. Также свой проект вынесли США, Франция и Великобритания.

Ранее Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии заявила, что в провинции Идлиб жертвами атаки с применением химического оружия стали 80 человек. Вину оппозиционеры возложили на правительственные войска. Дамаск, в свою очередь, обвинил в атаке боевиков и их покровителей.

В российском Минобороны рассказали, что сирийская авиация нанесла удар по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках.

Президент Сирии Башар Асад заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения против собственного народа. Он напомнил, что Дамаск в 2013 году согласился на уничтожение своих складов с химоружием и больше им не располагает.

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