Россия за сутки зафиксировала 19 нарушений в Сирии, Турция - 14

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировали 19 нарушений, турецкие — 14, российская сторона не подтверждает ни одно из них, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями соглашения, за сутки зафиксировано 19 нарушений в провинциях: Дамаск – девять, Латакия – шесть, Хама – четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано 14 нарушений, из них в провинциях: Дамаск – шесть, Деръа – два, Хама – одно, Идлиб – одно, Алеппо – четыре", — говорится в документе, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

Отмечается, что в ходе разбирательства по фактам установлено, что все 14 случаев нарушений российской стороной не подтверждаются.

Сообщается, что количество вооруженных формирований сирийской оппозиции, присоединившихся к режиму прекращения боевых действий, не изменилось — 64.