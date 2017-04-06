Путин назвал неприемлемыми безосновательные обвинения после атаки в Идлибе

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе обсуждения инцидента с химическим оружием в сирийском Идлибе российский лидер подчеркнул неприемлемость безосновательных обвинений кого бы то ни было до итогов расследования, сообщает пресс-служба Кремля.
Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.
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