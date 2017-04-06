Россия не хочет размежевания в ООН из-за резолюции по химоружию

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Москва опасается и не хотела бы размежевания в Совбезе ООН по резолюции в связи с последним инцидентом с химоружием в сирийском Идлибе, Москва призывает фундаментально переработать ее текст, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Если мы не сойдемся в Нью-Йорке (по ситуации в Идлибе), тогда в Совете Безопасности будет новое размежевание, чего не хотелось бы, учитывая понимание Вашингтоном, Лондоном, Парижем и другими западными столицами простой вещи, что надо совместно бороться с терроризмом, а не использовать терроризм в своих геополитических целях, как этим продолжают заниматься наши западные коллеги", — сказал он.

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