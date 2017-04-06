Глава МИД Сирии рассказал, где террористы складируют химические вещества

ДАМАСК, 6 апр – РИА Новости, Михаил Алаеддин. Террористические группировки концентрируют химические вещества в населенных районах, получая их с территории Турции, заявил министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем на пресс-конференции в Дамаске.

"Джебхат ан-Нусра" и ИГ* и прочие террористические группировки продолжили складировать химические вещества в городах и в населенных районах", — сказал Муаллем.

* Террористическая группировка ИГ ("Исламское государство") запрещена в России.

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