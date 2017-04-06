ООН попросила ввести 72-часовое гуманитарное перемирие в Сирии

ЖЕНЕВА, 6 апр — РИА Новости. ООН обратилась к РФ, США, Турции с просьбой содействовать введению трехдневного гуманитарного перемирия в Сирии, заявил на брифинге помощник спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланн по итогам очередного заседания в Женеве целевой группы по гуманитарному доступу в Сирию.

"Нам нужно 72 часа полного прекращения огня для того, чтобы доставить помощь в Восточную Гуту. И нам это нужно в ближайшие дни", — сказал он.

Эгеланн добавил, что на заседании ООН обратилась к странам Международной группы поддержки Сирии, в частности, к США, а также к России и Турции как странам-гарантам соблюдения режима прекращения огня в Сирии с просьбой о предоставлении доступа для доставки гуманитарной помощи в САР.

"Нам необходим "зеленый свет" для гуманитарного плана ООН на апрель-май, чтобы добраться до 1 миллиона человек. Только одна треть его была согласована с правительством Сирии несколько дней назад. 40% плана было согласованно не полностью, потому что Дамаск не согласен с количеством человек, которые нуждаются в помощи. Это прямое нарушение решений МГПС… Нам нужен "зеленый свет" от правительства Сирии и от вооружённых групп", — сказал он.

По словам Эгеланна, в настоящее время "необходимо специальное соглашение по Восточной Гуте, никто не хочет повторения Восточного Алеппо".

В то же время Эгеланн подчеркнул, что военного решения сирийский конфликт не имеет.

"Я четко верю в Женеву и Астану (где проходили переговоры по Сирии — ред.), в то, что мы достигнем прогресса (на политическом треке)", — добавил помощник спецпосланника ООН по Сирии.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>