В Дамаске заявили, что химоружие ввозили в Сирию с территории Турции

РИА НОВОСТИ. ДАМАСК УВЕДОМИЛ АНКАРУ, ЧТО ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА БЫЛИ ДОСТАВЛЕНЫ В СИРИЮ, В ЧАСТНОСТИ, НА ВОСТОК АЛЕППО, С ТЕРРИТОРИИ ТУРЦИИ – ГЛАВА МИД СИРИИ