Песков: реалистичной информации о химатаке в Идлибе ни у кого нет

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Москва предостерегает от скоропалительных оценок случившегося в сирийском Идлибе, реалистичной и проверенной информации нет ни у кого, включая США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы полагали бы необходимым гораздо более взвешенный подход и не считаем возможным предаваться каким-то скоропалительным оценкам того, что произошло в Сирии в провинции Идлиб. Это действительно достаточно угрожающее развитие событий, действительно очень опасное и чудовищное преступление. Вместе с тем, поспешно вешать ярлыки, с нашей точки зрения, было бы неправильным, и мы не согласны с теми оценками, которые дают",- сказал Песков журналистам.

По его словам, "сразу после этой трагедии ни у кого не было доступа в этот район, соответственно, никто не мог обладать реалистичной проверенной информацией". "Любые данные, которыми могла располагать американская сторона или наши коллеги в других странах, они не могли зиждиться на объективных материалах и свидетельствах. Свидетельства различных представителей, как "Белые каски" и так далее, мы не считаем возможным рассматривать как солидные и заслуживающие доверия, эта организация или группа неоднократно себя компрометировала непроверенной информацией или информацией, которая изначально искажала суть происходящего", — сказал Песков.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>