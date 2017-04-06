Песков: реалистичной информации о химатаке в Идлибе ни у кого нет

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Москва предостерегает от скоропалительных оценок случившегося в сирийском Идлибе, реалистичной и проверенной информации нет ни у кого, включая США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, "сразу после этой трагедии ни у кого не было доступа в этот район, соответственно, никто не мог обладать реалистичной проверенной информацией". "Любые данные, которыми могла располагать американская сторона или наши коллеги в других странах, они не могли зиждиться на объективных материалах и свидетельствах. Свидетельства различных представителей, как "Белые каски" и так далее, мы не считаем возможным рассматривать как солидные и заслуживающие доверия, эта организация или группа неоднократно себя компрометировала непроверенной информацией или информацией, которая изначально искажала суть происходящего", — сказал Песков.
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