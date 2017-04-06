Песков рассказал, кому могла быть выгодна химатака в Идлибе

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Применение химического оружия в сирийской провинции Идлиб могло быть выгодно противникам действующего законного правительства страны и террористам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Министерство обороны вчера рассказало это, и мне нет смысла это повторять… Существуют силы, которые ведут дело к делигитимизации законного руководства сирийской арабской республики, и существуют силы терроризма и тех, кто поддерживает террористов", — сказал Песков, отвечая на вопрос, кому может быть выгодна химическая атака.

"Это уже техника. Основная идея заключается в том, что нельзя делать скоропалительных выводов, необходим обмен информацией, необходимо сопоставление имеющейся информации. И выводы можно делать только после этого, не до этого. Любые выводы, которые делаются до такого обмена информацией, до проведения расследований, они, безусловно, не могут считаться как выводы, которые отражают реальность", — добавил Песков, говоря о создании международной комиссии по расследованию инцидента.

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