Песков рассказал, кому могла быть выгодна химатака в Идлибе

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Применение химического оружия в сирийской провинции Идлиб могло быть выгодно противникам действующего законного правительства страны и террористам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это уже техника. Основная идея заключается в том, что нельзя делать скоропалительных выводов, необходим обмен информацией, необходимо сопоставление имеющейся информации. И выводы можно делать только после этого, не до этого. Любые выводы, которые делаются до такого обмена информацией, до проведения расследований, они, безусловно, не могут считаться как выводы, которые отражают реальность", — добавил Песков, говоря о создании международной комиссии по расследованию инцидента.
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